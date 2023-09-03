نشرة الصيد البحري تحذر من رياح نشطة على ساحل خليج درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من هبوب رياح شمالية شرقية نشطة، مساء اليوم، على ساحل خليج درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأشارت نشرة الصيد البحري إلى أن البحر خفيف الموج على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، وقليل الاضطراب على الساحل من الخليج إلى طبرق.