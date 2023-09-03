نشرة الصيد البحري تحذر من رياح نشطة على ساحل خليج درنة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من هبوب رياح شمالية شرقية نشطة، مساء اليوم، على ساحل خليج درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأشارت نشرة الصيد البحري إلى أن البحر خفيف الموج على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، وقليل الاضطراب على الساحل من الخليج إلى طبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية: جيدة مع ظهور بعض السحب من حين لآخر.
• الرياح: براني إلى شرقية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج: يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر: خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر: تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية: جيدة.
• السماء: قليلة السحب، وتتكاثر غدا.
• الرياح: بحري إلى شرش، وسرعتها تتراوح بين 10 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج: يتراوح بين 0.50 و2 متر، ويصل إلى 2.05 على ساحل درنة.
• البحر: خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
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