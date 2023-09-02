إغلاق محل بيع لحوم في الزنتان بسبب مخالفات

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق الحرس البلدي في الزنتان محلًا لبيع اللحوم البيضاء بسبب مخالفات لاحظها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وقامت عناصر المركز بجولة ميدانية استهدفت محال بيع وتداول اللحوم في الزنتان، شملت عدة محال داخل نطاق المدينة، وكانت النتائج العامة بأن النظافة جيدة والتبريد كذلك، حسب بيان للمركز اليوم السبت.

مخالفة بخلط اللحوم البيضاء مع الحمراء

وأشار البيان إلى ملاحظة بعض المخالفات البسيطة في بعض المحال، منها خلط اللحوم البيضاء مع الحمراء، وعدم الترتيب، وطريقة العرض، وذلك في المحل الذي تقرر إغلاقه.

ولذلك تقرر قفل محل بيع لحوم بيضاء من قبل الحرس البلدي لحين استيفاء الشروط، حسب البيان، لافتًا إلى «التحسن الواضح في معظم محال بيع اللحوم عدا القليل منها».

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وأكد المركز متابعة جميع الأنشطة التجارية والخدمة إلى حين يجري تطبيق الشروط الفنية.

لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزنتان. (مركز الرقابة على الأغذية)

لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزنتان. (مركز الرقابة على الأغذية)

لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزنتان. (مركز الرقابة على الأغذية)

لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزنتان. (مركز الرقابة على الأغذية)