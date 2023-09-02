  • Alwasat News
Atwasat

إغلاق محل بيع لحوم في الزنتان بسبب مخالفات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 05:59 مساء
إغلاق محل بيع لحوم في الزنتان بسبب مخالفات
لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزتنان. (مركز الرقابة على الأغذية)
alwasat radio

أغلق الحرس البلدي في الزنتان محلًا لبيع اللحوم البيضاء بسبب مخالفات لاحظها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وقامت عناصر المركز بجولة ميدانية استهدفت محال بيع وتداول اللحوم في الزنتان، شملت عدة محال داخل نطاق المدينة، وكانت النتائج العامة بأن النظافة جيدة والتبريد كذلك، حسب بيان للمركز اليوم السبت.

مخالفة بخلط اللحوم البيضاء مع الحمراء
وأشار البيان إلى ملاحظة بعض المخالفات البسيطة في بعض المحال، منها خلط اللحوم البيضاء مع الحمراء، وعدم الترتيب، وطريقة العرض، وذلك في المحل الذي تقرر إغلاقه.

ولذلك تقرر قفل محل بيع لحوم بيضاء من قبل الحرس البلدي لحين استيفاء الشروط، حسب البيان، لافتًا إلى «التحسن الواضح في معظم محال بيع اللحوم عدا القليل منها».

- «الرقابة على الأغذية» يسحب عينات من وجبة غذاء تسببت في تسمم 48 حالة بالخمس
- بالصور.. حملة تفتيشية على المنشآت الصحية في سوسة
- مركز الرقابة على الأغذية: رفض شحنة نكتار قادمة من مصر عبر منفذ امساعد البري

وأكد المركز متابعة جميع الأنشطة التجارية والخدمة إلى حين يجري تطبيق الشروط الفنية.

لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزنتان. (مركز الرقابة على الأغذية)
لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزنتان. (مركز الرقابة على الأغذية)
لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزنتان. (مركز الرقابة على الأغذية)
لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزنتان. (مركز الرقابة على الأغذية)
لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزنتان. (مركز الرقابة على الأغذية)
لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزنتان. (مركز الرقابة على الأغذية)
لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزنتان. (مركز الرقابة على الأغذية)
لحوم معروضة في محل تقرر إغلاقه في الزنتان. (مركز الرقابة على الأغذية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي

التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز

المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز
غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض

غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض
ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا

ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا

«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا
الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»

الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف ...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة

اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة
كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي

كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صيانة خطوط كهرباء في سرت.. وتشغيل مخارج جديدة من محطة بزليتن
صيانة خطوط كهرباء في سرت.. وتشغيل مخارج جديدة من محطة بزليتن
منظمات إغاثة تتهم إيطاليا وخفر السواحل الليبي بعرقلة أنشطة الإنقاذ
منظمات إغاثة تتهم إيطاليا وخفر السواحل الليبي بعرقلة أنشطة ...
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية
مركز «صوفان» للدراسات الأمنية: انعدام الاستقرار في ليبيا يهدد الوضع في الإقليم
مركز «صوفان» للدراسات الأمنية: انعدام الاستقرار في ليبيا يهدد ...
باتيلي: اتفقت مع عقيلة صالح على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة
باتيلي: اتفقت مع عقيلة صالح على أهمية إجراء الانتخابات في ظل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
المزيد
«الكهرباء»: تجهيز محطة المستشفى التعليمي الخمس بخلايا جديدة
«الكهرباء»: تجهيز محطة المستشفى التعليمي الخمس بخلايا جديدة...
إغلاق محل بيع لحوم في الزنتان بسبب مخالفات
إغلاق محل بيع لحوم في الزنتان بسبب مخالفات...
حكومة حماد: إرسال شحنة معدات طبية لمركز البيضاء
حكومة حماد: إرسال شحنة معدات طبية لمركز البيضاء...
باتيلي: اتفقت مع عقيلة صالح على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة
باتيلي: اتفقت مع عقيلة صالح على أهمية إجراء الانتخابات في ظل......
مركز «صوفان» للدراسات الأمنية: انعدام الاستقرار في ليبيا يهدد الوضع في الإقليم
مركز «صوفان» للدراسات الأمنية: انعدام الاستقرار في ليبيا ......
المزيد