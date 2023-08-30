«الإصحاح البيئي» تعيد تصدير شحنة غاز سام في ميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعادت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي التابعة لوزارة الحكم المحلي «بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة» تصدير شحنة غاز بروميد الميثيل المحجوزة بميناء الخمس البحري والمحظورة إلى البلد المصنع.

تستخدم هذه الشحنة من الغاز السام في تعقيم التربة ومكافحة الآفات الزراعية، وجرى توريدها إلى ليبيا عن طريق ميناء الخمس البحري في 12 أغسطس العام 2022، بحسب بيان إدارة الإصحاح البيئي عبر صفحة وزارة الحكم المحلي على «فيسبوك» صباح اليوم.

غاز بروميد الميثيل من المواد المحظور استيرادها طبقا للاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بالبيئة، وضبط عن طريق مركز جمرك الميناء بعد رصد اختلاف بين ما جرى الإقرار به في المستندات المقدمة للجمارك وواقع الشحنة، وبالتالي رفضتها الجمارك وألزمت الشركة الموردة بإعادة التصدير على نفقتها، وفق البيان.

وأصدر النائب العام أمر إعادة تصدير الشحنة المذكورة، ونفذته نيابة مكافحة جرائم الفساد بالخمس بشأن إتمام الإجراء طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك.

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سبل التخلص من الشحنة السامة

والخميس الماضي، بحثت إدارة الإصحاح البيئي مع إدارة الوقاية الكيميائية بالقوات المسلحة أوجه التصرف في الكميات المحجوزة من غاز «بروميد الميثيل» الموجودة بميناءي الخمس ومصراتة.

وناقشت الحلول الجذرية للتخلص من المواد الخطرة المتمثلة في غاز بروميد الميثيل الذي يستخدم في المجال الزراعي لا سيما في تعقيم التربة ومكافحة الآفات الزراعية، حسب بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي على «فيسبوك».

إعادة تصدير شحنة غاز سامة من ميناء الخمس، 29 أغسطس 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة)

إعادة تصدير شحنة غاز سامة من ميناء الخمس، 29 أغسطس 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة)