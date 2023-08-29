بعد رسالة متداولة عن استقالته.. عادل جمعة يشارك في اجتماع لجنة حكومية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الدولة لشؤون رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عادل جمعة، في اجتماع لجنة مراجعة العقود المتعثرة بقطاع التعليم بالمراقبات التعليمية، وذلك في أول رد فعل ضمني على رسالة متداولة نسبت لـ«جمعة» يعلن فيها استقالته من حكومة الدبيبة.

في وقت سابق، تداول ناشطون رسالة مزورة تتحدث عن استقالة «جمعة» من حكومة الدبيبة، وتبرأ مما وصفها بـ«محاولة الحكومة لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني».

أثار كشف لقاء المنقوش وكوهين، الذي عقد في روما الأسبوع الماضي، عاصفة من الغضب على الصعيد المحلي تجاه «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، وسط اتهامات لها بمحاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني، بغية الحصول على دعم للاستمرار في السلطة.

رويترز: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب اجتماع المنقوش وكوهين

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول ليبي - لم تسمه - القول إن رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، طلب من إيطاليا ترتيب اجتماع وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين «على أمل الحصول على دعم أميركي ودولي أقوى لحكومته».

في وقت سابق، قالت قناة «فرانس 24» إن مسؤولين ليبيين رافقا وزيرة الخارجية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إلى روما عندما التقت وزير الخارجية الإسرائيلي فيها، الأسبوع الماضي، وسط استمرار الصمت الحكومي من قِبل الدبيبة وحكومته بشأن ملابسات وتفاصيل هذا اللقاء المثير للجدل.

ونقلت «فرانس 24» عن الأستاذة الجامعية المتخصصة في الشأن الليبي، روميانا أوغراتشنسكا، القول إن إبراهيم الدبيبة، نجل شقيق رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، وليد اللافي، رافقا المنقوش خلال الزيارة.

من جهتها، كشفت جريدة «يديعوت أحرونوت» أن المدير العام لوزارة الخارجية، رونين ليفي، الذي شغل منصب رئيس المكتب الإسرائيلي الليبي في مجلس الأمن القومي، شارك في اللقاء بين كوهين والمنقوش.

جمعة في اجتماع لجنة مراجعة العقود المتعثرة بقطاع التعليم، 29 أغسطس 2023. (حكومتنا)

جمعة في اجتماع لجنة مراجعة العقود المتعثرة بقطاع التعليم، 29 أغسطس 2023. (حكومتنا)