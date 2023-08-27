«الكهرباء»: تواصل العمل بمحطة تحويل الداوون في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، تواصل أعمال التجهيز الخاصة بمحطة تحويل الداوون جهد «11/30 ك. ف» في مدينة ترهونة.

وشملت الأعمال استبدال خلايا متهالكة بأخرى جديدة من قبل شركة الإنشاءات الكهربائية تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع ترهونة، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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في حين لا يزال العمل جاريًا على تنفيذ شبكة الكوابل المطلوبة لربطها بالشبكة وذلك في إطار جهود تحسين أداء الشبكة الكهربائية ولضمان استمرارية التغذية في عديد المناطق، حسب البيان.

من التجهيزات بمحطة تحويل الداوون في ترهونة، 27 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من التجهيزات بمحطة تحويل الداوون في ترهونة، 27 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من التجهيزات بمحطة تحويل الداوون في ترهونة، 27 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)