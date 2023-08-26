تركيب مولد لشحن خط كهرباء تعطل جراء الأمطار في القريات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تركيب مولد لشحن خط نقل الطاقة جهد «66» في منطقة القريات بعد خروجه من الخدمة وانقطاع التيار جراء العواصف والأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة.

وقالت الشركة في بيان: إن العواصف والأمطار والسيول التي شهدتها القريات خلال الأيام الماضية أدت إلى سقوط عدد من الأبراج، فضلًا عن خروج خط نقل الطاقة جهد «66» عن الخدمة.

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وأشارت إلى تشكيلها عديد الفرق الفنية للتعامل مع الموقف. وفي هذا السياق أبرزت الشركة جهود إدارة الديزل والطوارئ بالتعاون مع إدارة توزيع الزنتان ودائرة توزيع القريات في تركيب مولد لشحن الخط المتضرر عن طريق مصادر بديلة؛ بهدف إرجاع التغذية الكهربائية للمنطقة.

وحسب بيان شركة الكهرباء، فإن العمل لا يزال مستمرًا لحين صيانة الأبراج وإعادة خطوط نقل الطاقة إلى الخدمة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية، والمحافظة على استقرارها.

أبراج كهرباء تضررت جراء الأمطار في القريات، 26 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)