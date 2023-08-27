«الأرصاد»: تحذير من نشاط رياح قوية على ساحل زوارة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من نشاط رياح شمالية شرقية، ونشاط رياح جنوبية شرقية بوجه عام، تتحول إلى شمالية شرقية أيضا بدءا من الغد على ساحل زوارة وطرابلس وسرت، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، بينما سيكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام، وتتحول غدا إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس وسرت، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل صباح الغد إلى 25 عقدة على ساحل زوارة.
• ارتفاع الموج: يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل صباح الغد إلى 1.50 متر على ساحل زوارة.
• البحر: هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل زوارة.
• درجة حرارة سطح البحر: تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
• الرؤية: جيدة.
-«الأرصاد»: احتمال سقوط أمطار على ساحل طبرق
-«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.
• الرياح: شمالية غربية إلى غربية، وتتحول إلى متغيرة الاتجاه غدا على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج: يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر: هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر: تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.
• الرؤية: جيدة إلى متوسطة بسبب ظهور ضباب خفيف صباح الغد على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.
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