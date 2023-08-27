«الأرصاد»: تحذير من نشاط رياح قوية على ساحل زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من نشاط رياح شمالية شرقية، ونشاط رياح جنوبية شرقية بوجه عام، تتحول إلى شمالية شرقية أيضا بدءا من الغد على ساحل زوارة وطرابلس وسرت، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، بينما سيكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام، وتتحول غدا إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس وسرت، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل صباح الغد إلى 25 عقدة على ساحل زوارة.

• ارتفاع الموج: يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل صباح الغد إلى 1.50 متر على ساحل زوارة.

• البحر: هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل زوارة.

• درجة حرارة سطح البحر: تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

• الرؤية: جيدة.

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