«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج، اليوم الثلاثاء، على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- رياح شمالية شرقية إلى شرقية بشكل عام، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية قليلة السحب.
- رياح شمالية غربية بشكل عام، تتحول تدريجيا إلى بحرية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
تعليقات