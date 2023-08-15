«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج، اليوم الثلاثاء، على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- رياح شمالية شرقية إلى شرقية بشكل عام، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.