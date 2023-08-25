حكومة حماد: العمليات العسكرية في الجنوب لتطهير فزان من العصابات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إن «العمليات العسكرية في الجنوب جاءت لتطهير مناطق فزان من العصابات الأجنبية المدعومة من بعض ضعاف النفوس في الداخل».

وأضافت الحكومة في بيان حول انطلاق عمليات عسكرية لقوات القيادة العامة في جنوب غرب ليبيا، الجمعة، أن «عائلات نازحة من منطقة أم الأرانب في سبها عادت لمنازلها المغتصبة من المعارضة التشادية».

وتابع البيان: «العملية العسكرية تتعامل مع الوضع الأمني الهش في بعض دول الجوار، وما يشكله من تهديد للدولة»، مشيرا إلى مشاركة «نخبة من القوات المسلحة البرية والجوية في تنفيذ مهام دقيقة للتأمين، وإخراج بعض المحسوبين على المعارضة التشادية».

- إدارة التوجيه المعنوى بسبها: إخلاء عمارات في أم الأرانب لوجود عناصر من المعارضة التشادية بها

- المسماري: إنزال مظلي للقوات الخاصة ضمن عملية تطهير الجنوب الغربي (فيديو)

- حكومة حماد تعلن رفع الاستعدادات للدرجة القصوى في الجنوب خصوصًا قرب النيجر

حالة الطوارئ قرب الحدود مع النيجر

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة حماد حالة الطوارئ القصوى قرب حدود النيجر بشكل خاص، وفق البيان الذي أشار إلى «رفع درجة الاستعداد وحفظ الأمن داخل المدن، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار من قِبل العصابات الإجرامية».

وأكدت الحكومة أنها بكامل وزاراتها «في حالة متابعة مستمرة، وعلى مدى الساعة، لمواكبة العمليات العسكرية، وصولا لتحقيق النتائج المرجوة».