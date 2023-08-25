حكومة حماد تعلن رفع الاستعدادات للدرجة القصوى في الجنوب خصوصًا قرب النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حمادة حالة الطوارئ، ورفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى في المنطقة الجنوبية، خصوصًا بالمدن قرب الحدود مع النيجر.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، تقديمها دعمًا إضافيًا إلى جميع مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية؛ بغية ضمان سير عملها بالشكل المناسب، إضافة إلى جعلها جاهزة في حالة حدوث تصعيد في دولة النيجر.

وتشير الوزارة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في النيجر من قبل المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها من القيام بأي نشاط خارج عن القانون أو أي عمل يهدد سلامة الوطن والمواطن.

القيادة العامة تطلق عملية عسكرية في الحدود الجنوبية

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إطلاق وحدات تابعة للقيادة العامة عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي «تأمينًا لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها، وجزءًا من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها».

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وقال المسماري، في بيان بوقت سابق، إن القيادة العامة «لن تسمح أن تكون ليبيا منطلقًا لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديدًا لجيرانها أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية، مع التأكيد الشديد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية».

وأشار إلى «ما تمر به المنطقة ودول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية؛ ما أسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول، وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح».