في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 405 من جريدة «الوسط»، وفي صدر صفحته الأولى تقرير تحليلي مجمع يرصد أهم تطورات المشهد السياسي والأمني والاقتصادي الليبي. التقرير بعنوان «على خلفية المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية في المشهد الليبي.. تزايد الضغوط على الدبيبة وكلمة السر حكومة جديدة».

ويتناول التقرير أسئلة طرحها متتبعون للشأن الليبي بشأن السيناريوهات المتاحة للاتفاق عليها، ومصير من يسمون «فرقاء الأزمة»، ومستقبل المسار السياسي.

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين منهما موضوع بعنوان «نجامينا تتذرع باتفاق رباعي غير مفعّل لاختراق الحدود.. الأراضي الليبية تحت ضغط متمردي تشاد وانقلابيي النيجر».

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هل تجري محاسبة المتورطين في الإخلاء القسري وهدم المواقع الأثرية؟

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع عنوانه «بعد مطالب مقررين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.. هل تجري محاسبة المتورطين في الإخلاء القسري وهدم المواقع الأثرية؟».

وفي الصفحة نفسها موضوع بعنوان «في لقاء مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية.. المجتمع المدني يسعى إلى إصدار قانون يحمي منظماته في ليبيا».

النهر الصناعي يواجه تحديات أمنية ومالية غير مسبوقة

وإلى الصفحة الخامسة ويتصدرها تقرير عنوانه «في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي جديد باتيلي.. ضرورة تشكيل حكومة موحّدة لإجراء الانتخابات».

وفي الصفحة ذاتها نطالع موضوعًا بعنوان «بحث استكمال المشروعات المائية مع لجنة المواصفات.. النهر الصناعي يواجه تحديات أمنية ومالية غير مسبوقة».

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حرب الجواسيس تستعر بين واشنطن وبكين

ومن الشأن المحلي إلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها موضوع بعنوان «حرب الجواسيس تستعر بين واشنطن وبكين».

ونقرأ في صدر الصفحة السابعة تقريرًا عن الأوضاع في السودان وهو بعنوان «الجوع يلتهم 500 طفل سوداني.. معركة المدرعات تدشن الكر والفر في حرب السودان».

مصرف ليبيا المركزي ينهي سنوات الانقسام

وإلى الاقتصاد ونطالع في صدر الصفحة الثامنة تقريرًا عن توحيد مؤسسة مصرف ليبيا المركزي بعنوان «اجتماع التوحيد ضم مسؤولي طرابلس وبنغازي.. المركزي ينهي سنوات الانقسام.. والجميع يترقب شفافية الإنفاق الحكومي».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع عن تهريب النفط الليبي وجاء بعنوان «أمراء الحرب يواصلون استنزاف ثروات ليبيا».

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«كوماندانتي» يفتتح فعاليات مهرجان البندقية السينمائي

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعًا عن الفنان التشكيلي معتوق بوراوي بعنوان «الوسط تحاوره على هامش معرضه.. أحلامي في غرناطة 2.. الفنان الليبي: وجودي هنا نقطة عبور بين الشرق والغرب».

وفي الفن نطالع موضوعات منها موضوع عنوانه «إضراب هوليوود يمنع عرض تشالنجرز في الافتتاح.. كوماندانتي يفتتح فعاليات البندقية السينمائي في الدورة 80».

نتائج مطمئنة لممثلي الكونفيدرالية.. ومخاوف في دوري الأبطال

وفي الرياضة نطالع موضوعات في الصفحة الرابعة عشرة منها موضوع عنوانه «طرابلس تحتضن البطولة العربية للشباب في مواي تاي».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع عن المنافسات القارية للفرق الليبية وجاء تحت عنوان «نتائج مطمئنة لممثلي الكونفيدرالية.. ومخاوف في دوري الأبطال».