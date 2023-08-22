إخماد حريق في منزل مواطن بمدينة ككلة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق شب في منزل مواطن بمدينة ككلة (150 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس).

وأشارت الهيئة في بيان إلى تعامل فرقة الإطفاء مع الحريق وإخماده والسيطرة عليه وتأمين المكان.

إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)

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إخماد حريق اندلع بسوق الحائس

ويوم الخميس الماضي، سيطرت فرق الهيئة على حريق اندلع بسوق الحائس بمنطقة أبوسليم. إذ استجابت الفرقة المناوبة بالمركز إلى البلاغ، وتعاملت مع الحريق، وتمكنت من إخماده وتأمين المكان.

من عمليات إخماد حريق في منزل مواطن بمدينة ككلة، 22 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من عمليات إخماد حريق في منزل مواطن بمدينة ككلة، 22 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من عمليات إخماد حريق في منزل مواطن بمدينة ككلة، 22 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من عمليات إخماد حريق في منزل مواطن بمدينة ككلة، 22 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)