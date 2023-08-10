بلدية بنغازي: لا وجود لأي أضرار بشرية بسبب حريق المستشفى الليبي الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بلدية بنغازي، مساء اليوم الخميس، أنه «لا وجود لأي أضرار بشرية بسبب الحريق الذي حدث في المستشفى الليبي الدولي»، مشيدة بجهود أفراد هيئة السلامة الوطنية وجهاز الإسعاف السريع وجميع الأجهزة الأمنية على ما بذلوه من جُهد وعمل لإخماد الحريق الذي اندلع في وقت سابق اليوم، وفق بيان مقتضب نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتمكن أفراد هيئة السلامة الوطنية وجهاز الإسعاف السريع رفقة الأجهزة الأمنية في بنغازي، من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمستشفى، فيما أفادت مصادر محلية بأن الحريق نتج عن احتراق أحد المولدات بالمستشفى نتيجة «ماس كهربائي» ما تسبب في اندلاع النيران بمبنى المستشفى.

- إخماد حريق بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداوله وبثها من قبل نشطاء محليين على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب مشتعلة وسحب الدخان الكثيفة متصاعدة من مبنى المستشفى، ورجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق.

وأعلنت إدارة مستشفى بنغازي التخصصي في بيان، استقبالها للحالات الطارئة القادمة من المستشفى الليبي الدولي بعد نشوب حريق به، لافتة إلى وصول قسم الإسعاف والطوارئ إلى مكان الحريق لإنقاذ ونقل الحالات الموجودة بغرف العناية والإيواء.

ووصل إلى موقع الحادث حيث مبنى المستشفى الليبي الدولي في بنغازي، كل من رئيس أركان الوحدات الأمنية التابعة للقيادة العامة العميد خالد خليفة حفتر، رفقة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم.

إخماد الحريق بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي، الخميس 10 أغسطس 2023. (تصوير: أيوب فنشة)

إخماد الحريق بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي، الخميس 10 أغسطس 2023. (تصوير: أيوب فنشة)

إخماد الحريق بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي، الخميس 10 أغسطس 2023. (تصوير: أيوب فنشة)