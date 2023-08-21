وفاة 11 شخصا جراء حوادث مرورية في بنغازي خلال 15 يوما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي وفاة 11 شخصا في عشرة حوادث مرورية خلال النصف الأول من أغسطس الجاري.

وفي حين أصيب 25 شخصا بجروح بليغة و38 شخصا بجروح بسيطة في 28 حادثا، فيما وصل إجمالي الحوادث إلى 59 حادثا تسببت في تلف 105 سيارات، حسب إحصائية من قسم المرور والتراخيص منشورة على صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبلغ إجمالي الخسائر جراء تلك الحوادث مليونا و50 ألف دينار، وضبط مواطنون وأجانب يقودون سيارات من دون مستندات في ثلاث حالات.

إحصائية بحوادث مرورية وقعت في بنغازي ومحيطها خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2023، (أمن بنغازي)