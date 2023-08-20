مديرية أمن بنغازي تستعيد أغنامًا سرقت وهربت إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، إن قسم التحريات العامة استرجع عددًا من رؤوس الأغنام سُرقت من المدينة وعُثر عليها في مصراتة.

جاء ذلك في استجابةً لشكوى مواطن ضد «شخص مجهول» طلب منه جلب 50 رأسًا من الأغنام لشرائها وأخبره بأنه تاجر لحوم.

وبالفعل قام الشاكي بجلب الأغنام فطلب منه المشكو فيه نقلها إلى سلخانة الجمل، وعند وصوله إلى السلخانة قام المشكو فيه بوضع 18 رأسًا من الأغنام على متن مركبة آلية (نوع كنتر) ولاذ بالفرار، ثم أقفل هاتفه المحمول.

وأصدر رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

السائق من قاريونس والمضبوطات في مصراتة

وخرج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات، وجرى التوصل إلى السيارة وسائقها وتحديد محل سكنه بمنطقة قاريونس، وعلى الفور تم ضبطه والانتقال به إلى القسم، ليتبين أنه مجرد سائق للسيارة وليس المتهم الرئيس.

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ألف دينار.. المبلغ الذي تقاضاه السائق لنقل الأغنام

وبالاستدلال مع السائق تبين أنه من مواليد 1990 وأفاد أن المشكو فيه قام باستئجاره لنقل 18رأسًا من الأغنام إلى القوارشة ومن ثم أخبره بتغيير الوجهة إلى مصراتة، وذلك مقابل ألف دينار.

وبالتنسيق مع الشاكي وبعض المصادر الخاصة بمدينة مصراتة، جرى تحديد مكان الأغنام وإرجاعها إلى مدينة بنغازي وتسليمها للشاكي، ومازال البحث مُستمرًا عن المشكو فيه (المتهم الرئيس).