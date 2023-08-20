«الصحة» تطلق برنامجا لرفع كفاءة العاملين بالمرافق الصحية في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، برنامجًا لرفع كفاءة العاملين بأقسام الأشعة داخل المرافق الصحية العاملة بالجنوب.

وقالت الوزارة، في بيان على «فيسبوك»، إن رئيس قسم الأشعة التشخيصية والفيزياء الطبية بوزارة الصحة، عبد السلام بن مسكين، التقى مدير مركز تنمية القوى العاملة الطبية فرع سبها، لتنسيق الجهود بشأن إطلاق برامج تدريبية للعاملين بأقسام الأشعة داخل المرافق الصحية الواقعة بالجنوب.

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وتأتي الخطوة لإعداد كادر طبي مؤهل في مجالات تقنيات الأشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي والتصوير الطبي، داخل المرافق الصحية الواقعة في المناطق الجنوبية.