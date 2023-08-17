منظمة الصحة تعقد قمتها الأولى حول الطب التقليدي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت منظمة الصحة العالمية، الخميس، قمتها الأولى حول الطب التقليدي، وسط السعي المعلن من هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة إلى جمع أدلة وبيانات للسماح بالاستخدام الآمن لمثل هذه العلاجات.

وقالت المنظمة إن الأدوية التقليدية تشكّل «الملاذ الأول لملايين الناس في جميع أنحاء العالم»، مع انطلاق القمة التي تجمع في الهند بين صناع القرار والأكاديميين بهدف «حشد الالتزام السياسي والتشجيع على عمل قائم على الأدلة» تجاه هذه العلاجات، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله أثناء افتتاح القمة: «تعمل منظمة الصحة على جمع الأدلة والبيانات لتوجيه السياسات والمعايير والقواعد الخاصة بالاستخدام الآمن والعادل والفعال من حيث التكلفة للطب التقليدي».

وتُعقد القمة العالمية لمنظمة الصحة العالمية للطب التقليدي التي تستمر يومين بالتزامن مع اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين في مدينة جانديناغار الهندية. ومن المقرر جعل القمة حدثا منتظما، بعد افتتاح المركز العالمي للطب التقليدي التابع لمنظمة الصحة العالمية العام الماضي في ولاية غوجارات الهندية.

انتقادات للأدوية التقليدية

في حين أن الأدوية التقليدية تُستخدم على نطاق واسع في بعض أنحاء العالم، فإنها تواجه أيضا انتقادات شديدة.

تعرّف وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة الطب التقليدي بأنه المعارف والمهارات والممارسات المستخدمة على مر الزمن للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية والعقلية وتشخيصها وعلاجها. لكن علاجات تقليدية عدة تفتقر إلى أي قيمة علمية مثبتة، فيما يقول ناشطون في مجال الحفظ إن القطاع يدفع باتجاه تعزيز الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض، بما في ذلك النمور ووحيد القرن وآكل النمل الحرشفي، وتهدد بقاء أجناس برمّتها.

فيتنام تكتشف 2000 قط نافق مخصصة للطب التقليدي

الصينيون يفضلون الطب التقليدي في مواجهة «كورونا»

الطب التقليدي في مواجهة «كورونا».. من الرابح؟

وازداد استخدام العلاجات المنزلية خلال الجائحة لمعالجة المصابين بكوفيد، بما في ذلك مشروب عشبي أخضر يعتمد على نبتة الشيح روّج له رئيس مدغشقر كعلاج. وأثبتت النبتة فعاليتها في علاج الملاريا، لكنّ استخدامها لمكافحة كوفيد كان موضع ازدراء على نطاق واسع من جانب أطباء كثيرين.

وفي الصين، للطب التقليدي تاريخ طويل، لكنّ الهيئات الطبية الأوروبية الكبرى طلبت في السابق إخضاعه لمبادئ الإشراف التنظيمي نفسها مثل الطرق الطبية التقليدية.

وقال رئيس البحوث في منظمة الصحة العالمية جون ريدر في بيان: «يجب أن يخضع التقدم العلمي في الطب التقليدي للمعايير الصارمة نفسها كما الحال في مجالات الصحة الأخرى».

استخدام الطب التقليدي في غياب القواعد

ومن بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194، اعترفت 170 دولة باستخدامها للطب التقليدي والتكميلي منذ العام 2018، لكن 124 دولة فقط أبلغت عن وجود قوانين أو قواعد لاستخدام الأدوية العشبية، بينما كان لدى نصفها فقط سياسة وطنية بشأن مثل هذه الأساليب والأدوية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العلاج «الطبيعي لا يعني دائماً أنه آمن، ولا تُعدّ قرون من الاستخدام ضماناً للفعالية؛ لذلك، يجب تطبيق الطريقة العلمية والعملية لتقديم الأدلة الدقيقة المطلوبة».

حوالى 40% من المنتجات الصيدلانية المعتمدة المستخدمة حالياً مستمدة من «أساس منتج طبيعي»، وفق منظمة الصحة العالمية التي تستشهد في هذا الإطار بـ«عقاقير بارزة» مشتقة من الطب التقليدي، بما فيها الأسبرين، قائمة على تركيبات تستخدم لحاء شجرة الصفصاف.