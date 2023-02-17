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فيتنام تكتشف 2000 قط نافق مخصصة للطب التقليدي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 12:19 مساء
فيتنام تكتشف 2000 قط نافق مخصصة للطب التقليدي
قطة في مدينة دوبروفنيك الكرواتي في 30 مارس 2022 (أ ف ب)
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كشفت وسائل إعلام فيتنامية رسمية، الجمعة، أن الشرطة عثرت على نحو ألفي قط نافق كانت مخصصة للاستخدام في الطب التقليدي.

وعُثر على هذه القطط الخميس داخل مسلخ في مقاطعة دونغ ثاب في دلتا ميكونغ (جنوب)، بإضافة إلى 480 هرّا حيّا، على ما ذكرت الصحيفة الرسمية التابعة للمقاطعة، وفق «فرانس برس».

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وكانت الهررة النافقة التي يصل وزنها الإجمالي إلى أربعة أطنان موضوعة داخل غرفة باردة، بهدف تحويلها إلى منتجات طبية من نتيجة عملية غليان طويلة.

ويعتقد بعض الفيتناميين أنّ المواد الموجودة في عظام القطط تساعد في معالجة أمراض عدة كالربو وهشاشة العظام.

وفي حين جرى التخلّص من القطط النافقة، ستخضع القطط التي أُنقذت إلى فحوص صحية.

أكل لحوم الكلاب والقطط 
ويُعد تناول لحوم الكلاب والقطط قانونيا في فيتنام، فيما يقدّم عدد كبير من المطاعم أطباقاً تحوي هذه اللحوم، إلا أنّ الأشخاص المعنيين بهذه الممارسة عليهم تقديم تقارير تثبت مصدر الحيوانات.

ولم يقدم مسلخ دونغ ثاب أي وثائق تتيح له ذبح الحيوانات أو تحوي تفاصيل عن مصدرها.

وتشير منظمة «فور بوز انترناشونال» غير الحكومية إلى أنّ نحو مليون قط يتم الاتجار بها سنوياً في فيتنام.

وفي آسيا، يغذّي الطب التقليدي التجارة غير الشرعية للحيوانات البرية، فيما تُعدّ فيتنام مركزاً للاستهلاك والاتجار على السواء.

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