«الأرصاد»: البحر خفيف الموج ونشاط رياح على ساحل الخمس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج هادئًا صباح اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة ، ولن يصل ارتفاع الأمواج لأكثر من 1.25 متر، اليوم الأحد.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية جيدة، مع نشاط للرياح حيث تصل سرعتها إلى 20 عقدة، على أن تتراوح درجات حرارة سطح البحر بين 28 و30 على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.

• رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بينما تكون متغيرة الاتجاه صباح اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترًا.

• البحر خفيف الموج هادئًا صباح اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.

-«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة

-«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل