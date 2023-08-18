«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية جيدة بينما يكون البحر مضطربا على ساحل شحات.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية.

• الرياح شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.