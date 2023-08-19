«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج، ولن يصل ارتفاع الأمواج لأكثر من 1.25 متر، اليوم السبت.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية جيدة، مع نشاط للرياح حيث تصل سرعتها إلى 20 عقدة، على أن تتراوح درجات حرارة سطح البحر بين 28 و30 على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• رياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وتكون شمالية غربية إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و15عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
• رياح شمالية غربية بشكل عام، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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