«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج، ولن يصل ارتفاع الأمواج لأكثر من 1.25 متر، اليوم السبت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية جيدة، مع نشاط للرياح حيث تصل سرعتها إلى 20 عقدة، على أن تتراوح درجات حرارة سطح البحر بين 28 و30 على طول الساحل.