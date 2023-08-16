«الأرصاد» يحذر من نشاط رياح شمالية غربية على خليج بومبا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل خليج بومبا الذي يقع على بعد 61 كيلومترا جنوب مدينة درنة.
وتوقع المركز، اليوم الأربعاء، أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، وفق نشرة الصيد البحري المنشورة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بشكل عام سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح من ربع متر إلى متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• تتراوح درجة الحرارة بين 28 و30 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
-«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة
-نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الإثنين 14 أغسطس 2023)
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• نشاط رياح شمالية غربية بشكل عام تكون شمالية شرقية إلى شمالية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل غدا إلى 25 عقدة على ساحل خليج بومبا.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل.
• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 مئوية.
• الرؤية جيدة.
تعليقات