نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الإثنين 14 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون البحر خفيف الموج، اليوم الإثنين، فيما تتراوح سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة، على ألا يزيد ارتفاع الأمواج عن 1.25 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و30 درجة مئوية على سطح البحر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• رياح شمالية شرقية إلى شرقية بشكل عام، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج.

-حالة الطقس في ليبيا (الأحد 13 أغسطس 2023)

-«الأرصاد»: البحر خفيف إلى قليل الاضطراب على الساحل.. وسرعة الرياح تصل 20 عقدة

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.