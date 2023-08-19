ضبط معدات تخص شركة الكهرباء بمحل لبيع الخردة في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، ضبط مواد ومعدات تابعة للشركة العامة للكهرباء داخل محل لبيع الخردة بمدينة الخمس.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية المرقب ضبط المعدات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وإحالة صاحب المحل وشخصين من الجنسية الأفريقية كانا بداخله إلى النيابة العامة للتصرف.

- شركة الكهرباء تعلن ضبط أسلاك نحاسية مسروقة في سوق السبت

- ضبط متورطين في سرقة أسلاك كهرباء بمنطقة العرقوب

وتعلن الأجهزة الأمنية بشكل متكرر عن عمليات ضبط مسروقات تخص الشركة العامة للكهرباء، التي بدورها تقول إن حالات تخريب وسرقة مكونات الشبكة يؤثر سلبًا على التيار.

جانب من المضبوطات، السبت 19 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من المضبوطات، السبت 19 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)