  • Alwasat News
Atwasat

بعد اشتباكات طرابلس.. الاتحاد الأفريقي: لا حل عسكريا للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 12:50 مساء
بعد اشتباكات طرابلس.. الاتحاد الأفريقي: لا حل عسكريا للأزمة الليبية
موسى فقي خلال الدورة الاستثنائية الـ16 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي حول الإرهاب، 28 مايو 2022 (الاتحاد الأفريقي)
alwasat radio

أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، عن «قلقه البالغ» إزاء «تطورات الوضع الأمني» في طرابلس، داعيا إلى «وقف فوري» للاقتتال، وأكد أنه «لا حل عسكريا للأزمة الليبية».

وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن رئيسها موسى فقي محمد «يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع الأمني في طرابلس والتي أوقعت خسائر في الأرواح وعديد الجرحى».

وحض فقي «كل الأطراف المعنية وجميع الفاعلين العسكريين والسياسيين والاجتماعيين على وضع حد فوري لكل الأعمال العدائية»، ذكر جميع المعنيين بالحاجة الملحة لمواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.

الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)
مركز طب الطوارئ إلى «بوابة الوسط»: 50 قتيلاً حصيلة اشتباكات طرابلس
بوريل: الاشتباكات الأخيرة في طرابلس تذكر بهشاشة الوضع الأمني والحاجة لإجراء انتخابات
الإمارات «قلقة» من تطورات طرابلس الأخيرة

وأكد أنه «لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها ومكانتها الدولية التاريخية لا يمكن أن تُسترد إلا بالوسائل السلمية».

50 قتيلا و146 جريحا جراء الاشتباكات
وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، مساء الإثنين، قبل أن يعلن أعيان سوق الجمعة، مساء الثلاثاء، تسليم آمر اللواء إلى جهة محايدة، والبدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأفاد المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم «بوابة الوسط»، مساء الأربعاء، بوقوع 50 قتيلا، بينهم قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن، و146 جريحا، جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس خلال الأيام الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس

كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس
وزير خارجية إيران يزور السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات

وزير خارجية إيران يزور السعودية للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات
أوامر بإخلاء مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع اتساع حرائق الغابات

أوامر بإخلاء مدينة كندية في أقصى شمال البلاد مع اتساع حرائق الغابات
السيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

السيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب

4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب
الأهلي طرابلس يتوجه إلى موريتانيا لبدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يتوجه إلى موريتانيا لبدء مشواره في دوري أبطال أفريقيا
«فينفاست» الفيتنامية تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأميركية

«فينفاست» الفيتنامية تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأميركية
إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات

إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات
الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا

الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا
«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
إتلاف كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة الموردة إلى ميناء الخمس
إتلاف كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة الموردة إلى ميناء الخمس
استحداث جناح للأطفال الخدج في قسم الحواضن بمركز سبها الطبي
استحداث جناح للأطفال الخدج في قسم الحواضن بمركز سبها الطبي
مسؤول محلي ينفي تسريبات تركية عن تأجير قاعدة الخمس البحرية
مسؤول محلي ينفي تسريبات تركية عن تأجير قاعدة الخمس البحرية
بعد اشتباكات طرابلس.. الاتحاد الأفريقي: لا حل عسكريا للأزمة الليبية
بعد اشتباكات طرابلس.. الاتحاد الأفريقي: لا حل عسكريا للأزمة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية...
على خلفية الجدل حول مينائها.. وفد حكومي يلتقي «بلدي الخمس» وأعيان المدينة
على خلفية الجدل حول مينائها.. وفد حكومي يلتقي «بلدي الخمس» ......
«جمرك مصراتة» يحذر من استيراد الأدوية داخل حاويات حديدية
«جمرك مصراتة» يحذر من استيراد الأدوية داخل حاويات حديدية...
بعد اشتباكات طرابلس.. الاتحاد الأفريقي: لا حل عسكريا للأزمة الليبية
بعد اشتباكات طرابلس.. الاتحاد الأفريقي: لا حل عسكريا للأزمة ......
مسؤول محلي ينفي تسريبات تركية عن تأجير قاعدة الخمس البحرية
مسؤول محلي ينفي تسريبات تركية عن تأجير قاعدة الخمس البحرية...
المزيد