بعد اشتباكات طرابلس.. الاتحاد الأفريقي: لا حل عسكريا للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، عن «قلقه البالغ» إزاء «تطورات الوضع الأمني» في طرابلس، داعيا إلى «وقف فوري» للاقتتال، وأكد أنه «لا حل عسكريا للأزمة الليبية».

وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن رئيسها موسى فقي محمد «يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع الأمني في طرابلس والتي أوقعت خسائر في الأرواح وعديد الجرحى».

وحض فقي «كل الأطراف المعنية وجميع الفاعلين العسكريين والسياسيين والاجتماعيين على وضع حد فوري لكل الأعمال العدائية»، ذكر جميع المعنيين بالحاجة الملحة لمواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.

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وأكد أنه «لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها ومكانتها الدولية التاريخية لا يمكن أن تُسترد إلا بالوسائل السلمية».

50 قتيلا و146 جريحا جراء الاشتباكات

وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، مساء الإثنين، قبل أن يعلن أعيان سوق الجمعة، مساء الثلاثاء، تسليم آمر اللواء إلى جهة محايدة، والبدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأفاد المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم «بوابة الوسط»، مساء الأربعاء، بوقوع 50 قتيلا، بينهم قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن، و146 جريحا، جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس خلال الأيام الأخيرة.