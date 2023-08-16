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بوريل: الاشتباكات الأخيرة في طرابلس تذكر بهشاشة الوضع الأمني والحاجة لإجراء انتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 09:41 مساء
بوريل: الاشتباكات الأخيرة في طرابلس تذكر بهشاشة الوضع الأمني والحاجة لإجراء انتخابات
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. (بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا)
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اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس الإثنين والثلاثاء «تمثل ذكيرا حيا بهشاشة الوضع الأمني في ليبيا، والحاجة الملحة لإجراء انتخابات من أجل إيجاد حل سياسي مستدام وشامل».

وأكد بوريل، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، حول الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس، أن الاتحاد الأوروبي «يتابع باهتمام وقلق كبيرين أحداث العنف الأخيرة في ليبيا».

حوار من أجل التهدئة
وبينما يبدو أن الاشتباكات في طرابلس قد هدأت، قال بوريل في بيانه إن «الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف جميعها على مواصلة الامتناع عن الأعمال العدائية المسلحة، والدخول في حوار من أجل تهدئة الوضع واستعادة الهدوء».

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كما دعا الاتحاد الأوروبي «الأطراف جميعها المتورطة في أعمال العنف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين»، مؤكدا أن «الليبيين سئموا من الوقوع في مرمى النيران، وهم يستحقون أن يجرى الاستماع إلى تطلعاتهم في السلام، وتحقيقها أخيرا».

الدعم الأوروبي لباتيلي ثابت
الممثل السامي للسياسة الخارجية، في ختام البيان، أكد «دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، وممثلها على الأرض، عبدالله باتيلي» الذي يواصل اتصالاته مع الأطراف الرئيسية في ليبيا، لتجاوز الانسداد السياسي الذي يحول دون إجراء الانتخابات.

الأحداث في طرابلس
شهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة أول من أمس الإثنين، ثم هدأت الأمور بعد إعلان أعيان سوق الجمعة، مساء أمس الثلاثاء، تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وقال المجلس، في بيان تلاه أحد أعضائه، ونقلته قناة «الوسط» (Wtv)، إنه جرى خلال الاجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية الاتفاق على تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة، وإيقاف جميع العمليات العسكرية، وعودة الوحدات إلى ثكناتها العسكرية، وحصر الأضرار المتمثلة في الممتلكات العامة والخاصة، وتعويض أصحابها من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأسفرت الاشتباكات التي استمرت يومي الإثنين والثلاثاء، عن مقتل وإصابة العشرات، وخلفت خسائر وأضرار مادية التي طالت ممتلكات عامة جراء تبادل القصف بالأطراف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وسط مناطق مأهولة بالسكان.

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