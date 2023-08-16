مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي يناقش تحديث لائحة العقود الإدارية والتخطيط العمراني

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش أعضاء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، تحديث لائحة العقود الإدارية وتطوير التخطيط العمراني واللوائح التنفيذية المرتبطة به، وذلك خلال اجتماعه العادي الأول للعام 2023، الذي عُقِد اليوم الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء برئاسة أمين مجلس الأمناء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وحضور جميع الأعضاء.

وخُصِّص الاجتماع لمناقشة لائحة العقود الإدارية المحالة من مجلس الوزراء إلى المجلس، لدراستها ومراجعتها وإعادة عرضها على مجلس الأمناء، وأيضًا عرض ملف تطوير التخطيط العمراني، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

تحديث لائحة العقود الإدارية والتطوير العمراني

وعرض فريق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي على مجلس الأمناء، مسودة اللائحة المقترحة والتي تستهدف تحديث اللائحة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم ( 563 / 2007)؛ لتطويرها بعد عمل دام بها لأكثر من 13 سنة، بالإضافة إلى مشروع تطوير التخطيط العمراني واللوائح التنفيذية المتعلقة به، والمستندة على قانون التخطيط العمراني رقم (116/ 1972)، ومراجعة الجيل الثاني للمخططات العمرانية المعتمدة في العام 2000.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحته على «فيسبوك» إن أعضاء مجلس الأمناء أكدوا «ضرورة تحديث لائحة العقود الإدارية لتكون أداة إيجابية لعمل الجهات، وتضمن حقوق المقاولين في كافة مجالات العمل».

ودعا رئيس مجلس الأمناء عبدالحميد الدبيبة فريق مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي إلى «ضرورة التنسيق مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وأدوات وإدارات القطاع الخاص، واتحاد المقاولين؛ لضمان أن تكون اللائحة مرتكزًا إيجابيًا لجميع الجهات العامة والخاصة وكذلك الرقابية».

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة الاهتمام بملف التخطيط العمراني وإعطائه الأهمية اللازمة، وضرورة الاستقرار المؤسسي للتخطيط العمراني، والبدء في تطبيق المخططات المعتمدة، وتطوير التشريعات المنظمة للإدارة الحضرية ووجود سياسات إسكانية واضحة، مؤكدًا أن الملفات التي تدارسها اجتماع اليوم «عناصر أساسية لمشاريع التنمية وضمان حقيقي لاستمرارها وتنفيذها في ظروف إيجابية».

الدبيبة: الحرب على الاستقرار والتنمية مستمرة وستواجه بكل حزم وحكمة

وترحم الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع على جميع الأرواح التي أزهقت بسبب الأحداث التي شهدتها العاصمة يومي الإثنين والثلاثاء، مؤكدًا أن «الحرب على الاستقرار والتنمية مستمرة وستواجه بكل حزم وحكمة»، مستعرضًا الجهود المبذولة من جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإيقاف الأحداث المؤلمة التي جرت بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة واللواء 444 قتال، وتسببت في مقتل نحو 55 قتيلًا وإصابة 146 آخرين بجروح وفق أحدث إحصائية لمركز طب الطوارئ والدعم.

الاجتماع العادي الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي للعام الجاري، الأربعاء 16 أغسطس 2023. (حكومتنا)

الاجتماع العادي الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي للعام الجاري، الأربعاء 16 أغسطس 2023. (حكومتنا)

الاجتماع العادي الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي للعام الجاري، الأربعاء 16 أغسطس 2023. (حكومتنا)

الاجتماع العادي الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي للعام الجاري، الأربعاء 16 أغسطس 2023. (حكومتنا)