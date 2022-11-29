الدبيبة يطالب مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي بالتركيز على 4 ملفات في خطة 2023

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بضرورة التركيز على 4 ملفات في خطة عمله للعام المقبل 2023، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وترأس الدبيبة بصفته رئيسًا لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ظهر اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء، والذي خُصِّص لاستعراض نشاط المجلس للعام الجاري 2022، ومناقشة خطته للعام المقبل 2023.

وقال المكتب الإعلامي إن الدبيبة أكد في كلمته بداية الاجتماع أهمية قيام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بدوره كاستشاري للحكومة، وقال «إن تفعيله مهمة ملقاة على عاتقنا جميعاً بعد توقفه لسنوات طويلة».

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ملفات العمل لخطة العام 2023

وطالب الدبيبة أن تكون خطة المجلس للعام المقبل في ملفات محددة وفق الأكثر احتياجًا، أهمها إصلاح الوظيفة العامة والتسكين وتعزيز اللامركزية وإصلاح وتطوير التخطيط العمراني وغيرها من الملفات الأخرى التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

ويضم مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في عضويته كلًا من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ووزراء المالية والتخطيط والنفط والتعليم العالي والعمل والاقتصاد والشؤون الاجتماعية.

الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الثلاثاء 29 نوفمبر 2021. (حكومتنا)

الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الثلاثاء 29 نوفمبر 2021. (حكومتنا)

الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الثلاثاء 29 نوفمبر 2021. (حكومتنا)

الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الثلاثاء 29 نوفمبر 2021. (حكومتنا)

الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الثلاثاء 29 نوفمبر 2021. (حكومتنا)

الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الثلاثاء 29 نوفمبر 2021. (حكومتنا)