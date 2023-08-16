الخطوط الأفريقية تستأنف رحلاتها إلى مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية استئناف رحلاتها في مطار معيتيقة الدولي اليوم الأربعاء.

وستصل جميع رحلات العودة للشركة مطار معيتيقة اليوم بصورة طبيعية، فيما تستأنف رحلات الذهاب بدءا من الخميس حسب المواعيد المحددة مسبقا، معتذرة عن «الظروف التشغيلية الخارجة عن إرادتها»، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نقل الرحلات إلى مطار مصراتة

وأمس الثلاثاء، قررت الخطوط الجوية الأفريقية نقل رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة الدولي «نظرا للظروف الراهنة والخارجة عن إرادة» الشركة.

-الخطوط الأفريقية تنقل رحلاتها من «معيتيقة» إلى مطار مصراتة

-الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها في مطار معيتيقة

-بدل الإلغاء.. الخطوط الليبية تعدل مسار رحلتين بين القاهرة ومعيتيقة

وأشارت إلى أن تلك الرحلات هي الرحلة 970 «مصراتة - إسطنبول»، والرحلة 436 «مصراتة - الإسكندرية»، والرحلة 454 «مصراتة - تونس».