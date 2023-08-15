بدل الإلغاء.. الخطوط الليبية تعدل مسار رحلتين بين القاهرة ومعيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الخطوط الجوية الليبية تعديل مسار رحلتين كانتا مقررتين بين مطاري القاهرة ومعيتيقة الدوليين، لتتراجع عن إلغائهما كما أعلنت في وقت سابق.

وغيرت الشركة وجهة الرحلتين إلى مطار مصراتة الدولي «بسبب إغلاق مطار معيتيقة لأسباب خارجة عن إرادتها»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

موعد الرحلتين

وأضاف البيان أن «موعد إقلاع الرحلة مصراتة - القاهرة (LN202) سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، وموعد إقلاع رحلة العودة القاهرة - مصراتة (LN203) سيكون الثانية عشرة بعد منتصف الليل».

وطلبت الخطوط الليبية من الركاب الحضور داخل مطار مصراتة قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات.

نقل رحلات الخطوط الأفريقية

وفي سياق متصل، قررت الخطوط الجوية الأفريقية نقل رحلاتها اليوم من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة «نظرا للظروف الراهنة والخارجة عن إرادة» الشركة.

وأشارت إلى إقلاع الرحلة 970 «مصراتة - إسطنبول» في الثانية والنصف ظهرا، ورحلة 436 «مصراتة - الإسكندرية» في الرابعة عصرا، ورحلة 454 «مصراتة - تونس» في السابعة إلا خمس دقائق مساء، حسب ما جاء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ماذا يحدث في طرابلس؟

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

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وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرا آمنا، لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.

كما استمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».