افتتاح مبنى جديد لمفوضية الانتخابات في سرت الأسبوع المقبل

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ناقش عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الأحد، الاستعدادات لافتتاح مبنى جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في المدينة، المقرر الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مدير مكتب دائرة الانتخابات بسرت خالد الهليب، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ورؤوساء الأقسام بالإدارة الانتخابية سرت.

- بدء إنشاء مبنى الإدارة الانتخابية سرت

وبحث الاجتماع الترتيبات لزيارة ممثلي المفوضية العليا للانتخابات لمدينة سرت السبت المقبل، لحضور افتتاح المقر الجديد للمباني الإدارية للمفوضية بحضور رئيسها عماد السايح.