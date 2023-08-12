ضبط صاحب مصنع خمور في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، ضبط صاحب مصنع خمور في زليتن.

وحسب بيان الوزارة، تمكنت دوريات القسم من ضبط صاحب المصنع (م ر ع) مواليد 1974، بعدما أفادت معلومات، وردت إلى قسم البحث الجنائي زليتن، بوجود شخص يُصنع الخمور محلية الصنع داخل منزله.

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700 لتر خمور

جاء ذلك بعد صدور أمر النيابة العامة بالقبض على صاحب المصنع، وتفتيش المنزل، وتحريز كل ما يشكل حيازته جريمة. وخلال تفتيش المنزل، جرى العثور على أوانٍ للطبخ، وقنينات تنبعث منها رائحة كريهة تشبه رائحة الخمر، تقدر بنحو 700 لتر. وقد اتخذت الإجراءات القانونية ضده، وأحيل إلى النيابة العامة موقوفا تحت حراسة الشرطة.

من عملية ضبط مصنع خمور في زليتن، 11 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

من عملية ضبط مصنع خمور في زليتن، 11 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

من عملية ضبط مصنع خمور في زليتن، 11 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

من عملية ضبط مصنع خمور في زليتن، 11 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

من عملية ضبط مصنع خمور في زليتن، 11 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)