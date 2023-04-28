مداهمة مصنع خمور محلية في بوعطني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة، ضبط مصنع للخمور المحلية والقبض على الشخص القائم على هذا المصنع بمنطقة بوعطني.

وأشارت المديرية في بيان صحفي إلى ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني عن أحد الأشخاص يصنع ويروج الخمور المحلية بمنزله الكائن بمنطقة بوعطني القرية.

من ذوي السوابق

وأفادت المعلومات أن هذا الشخص سالف الذكر من ذوي السوابق وعاد لتصنيع وترويج الخمور في هذه الفترة، وفق المديرية. وعقب التأكيد على صحة المعلومات وتقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المنزل، جرت مُداهمته وضبط الشخص المطلوب مُتلبسًا بتصنيع الخمور المحلية، وثبت أن هذا الشخص يُدعى (ف.ع.أ) من مواليد 1967.

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وأشارت المديرية إلى ضبط نحو 400 لتر من الخمور المعدة للتصنيع، وسلاح ناري خرطوش. وجرى الانتقال إلى المركز، وبالاستدلال معه اعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة.