مداهمة مصنع في ككلة وضبط 21 غالون مملوءة بخمور معدة للترويج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، مداهمة مصنع للخمور المحلية بمنزل مهجور في ككلة، وضبط 21 غالون مملوءة بالخمور المعدة للترويج.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن معلومات وردت إلى فرقة التحري والبحث بمركز شرطة المعايفة بمديرية أمن يفرن، مفادها وجود مصنع لتصنيع الخمور داخل أحد المنازل المهجورة بمنطقة ككلة.

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وأكدت الوزارة مداهمة المصنع بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، من قبل قوة أمنية توجهت إلى المكان ضمت رئيس وأعضاء مركز شرطة الوسط التابع للشؤون الأمنية ككلة بالتعاون مع مركز شرطة القلعة والمشاشية ووحدة البحث الجنائى القلعة والمشاشية.

كما أكدت وزارة الداخلية أنه جرى «ضبط المصنع وكذلك ضبط 21 غالون حجم عشرين لترا مملوءة بالخمور معدة للترويج، بالإضافة إلى خزانات مياه سعة ألف لتر»، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

غالونات معبأة بالخمور معدة للترويج جرى ضبطها بمصنع في ككلة. (وزارة الداخلية)

خزانات مياه جرى ضبطها بمصنع للخمور في ككلة. (وزارة الداخلية)