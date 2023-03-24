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ضبط شخصين يصنعان الخمور في مقر مهجور لشركة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 11:59 صباحا
ضبط شخصين يصنعان الخمور في مقر مهجور لشركة ببنغازي
متهمان بصناعة الخمور المحلية في بنغازي، 23 مارس 2023، (أمن بنغازي)
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ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي شخصين يصنعان الخمور المحلية داخل مقر شركة مهجور بمنطقة الكيش.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي القسم معلومات حول النشاط الإجرامي، حيث توجهت قوة من أعضاء التحريات إلى المكان، وبعد مراقبته لأكثر من ثلاث ساعات، رصدت القوة شخصين بمحيط المكان، وبحوزتهما كميات من الخمور، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ثم داهمت القوة المقر لتعثر على كميات من الخمور، كما عثرت بحوزة المتهمين على قطعة من مخدر «الحشيش»، إضافة إلى صور أسلحة نارية على هاتفه، وقد اعترفا بما نُسب إليهما، واتضح أن أحدهما من ذوي السوابق الجنائية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى النيابة العامة.

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