ضبط شخص اعتدى بالضرب على أمه وأخيه وطردهما من المنزل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة الفعكات في مدينة بنغازي شخصا اعتدى بالضرب على أمه وأخيه وطردهما من منزل العائلة.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي المركز معلومات عن الحادث، حيث اتضح أن المتهم مطلوب على ذمة محاضر أخرى تتضمن سرقة أغراض إحدى الشقق وتحطيم سيارة عمه والاعتداء عليه، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وتمكن أعضاء التحريات من ضبطه في منزل كان يختبئ به، حيث جرى نقله إلى مركز الشرطة، واعترف هناك بما نسب إليه ثم أحيل إلى النيابة العامة.