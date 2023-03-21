يستخدم الأطفال.. ضبط «النصاب الإلكتروني» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى مركز شرطة «سيدي خليفة» في بنغازي، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص يستخدم أطفال غيره في النصب الإلكتروني على المواطنين.

وتقدم مواطن بشكوى ضد صاحب حساب على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورا لأطفاله، مدعيا أنهم «أيتام» ولا يملكون قوت يومهم بغية حث المواطنين على التبرع، وفق بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي.

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وبعد البحث والتحري، اتضح أن الحساب يخص امرأة طاعنة في السن، وأن نجلها يستخدم حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. وجرى ضبط المتهم ويدعى «م.ع.م» واعترف خلال التحقيقات بأنه يستخدم حساب والدته في حملات تسول وكسب غير مشروع. وعثر داخل سيارة المتهم على صناديق كتب عليها «تبرعات - حملة إفطار صائم»، واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى النيابة العامة.