ضبط مصنع للخمور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة المدينة في بنغازي مصنعا مصغرا لإنتاج الخمور محلية الصنع والقائم عليها.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات لأعضاء التحريات بالمركز عن نشاط أحد الأشخاص في تصنيع الخمور المحلية وبيعها داخل منزله وسط المدينة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وبعد أخذ إذن النيابة العامة، داهم أعضاء التحريات المنزل، وأوقف المتهم متلبسا، كما عثر على الأدوات المستخدمة في تصنيع الخمور.

واعترف المتهم بما نسب إليه، واتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة.