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بعد زيارة الطرابلسي.. «الداخلية»: لا وجود لأي مهاجرين على الحدود مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 11:59 صباحا
بعد زيارة الطرابلسي.. «الداخلية»: لا وجود لأي مهاجرين على الحدود مع تونس
تقديم المساعدة لمهاجر في المنطقة الحدودية مع تونس، 8 أغسطس 2023، (الداخلية)
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قالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنه لم يعد هناك وجود لمهاجرين غير شرعيين في المنطقة الحدودية مع تونس، وذلك تنفيذا لنتائج زيارة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي إلى تونس أمس الأربعاء، «والاتفاق على إخلاء الحدود من أي مهاجر بالتنسيق بين البلدين».

وتواصل دوريات الأجهزة المكلفة بتأمين الشريط الحدودي في كلا البلدين مهامها في ظل تنسيق مشترك، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

زيارة الطرابلسي إلى تونس
وأمس الأربعاء، أعلنت حكومة الوحدة توصل الطرابلسي إلى حل توافقي مع نظيره التونسي كمال الفقي لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين في المنطقة الحدودية.

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وبحث الطرابلسي، خلال الزيارة، سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس اجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية، كما ناقش ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه، بما يكفل خدمة مصلحة البلدين.

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