حكومة الدبيبة: التوصل إلى حل توافقي مع تونس لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأربعاء، توصل وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ونظيره التونسي كمال الفقي، إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس.

جاء ذلك خلال الطرابلسي إلى تونس اليوم رافقة وفد رفيع المستوى، التقى خلالها وزير الداخلية التونسي كمال الفقي بحضور وفدي البلدين، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- الداخلية: انتشال 27 جثة لمهاجرين على الحدود مع تونس

- تكثيف الدوريات على الحدود مع تونس لمنع تدفق المهاجرين

- لحل مشكلة الهجرة.. الاتحاد التونسي للشغل يقترح اتفاقاً ثلاثياً مع ليبيا والجزائر

وبحث الطرابلسي، خلال الزيارة، سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس أجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية.

وناقش وزير الداخلية المكلف، بحسب البيان، ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه، بما يكفل خدمة مصلحة البلدين.

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يلتقى في تونس نظيره كمال الفقي، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يلتقى في تونس نظيره كمال الفقي، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يلتقى في تونس نظيره كمال الفقي، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يلتقى في تونس نظيره كمال الفقي، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يلتقى في تونس نظيره كمال الفقي، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يلتقى في تونس نظيره كمال الفقي، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)