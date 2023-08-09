  • Alwasat News
Atwasat

السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 07:06 مساء
السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية
السفيرة كارولين هورندال تزور مواقع أثرية في نالوت، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (السفارة البريطانية)
alwasat radio

أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال العمل مع السلطات المحلية في نالوت، للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية من خلال عمل المجلس الثقافي البريطاني.

جاء ذلك خلال زيارة السفيرة البريطانية نالوت، أمس الثلاثاء، حيث التقت قيادات سياسية واجتماعية في البلدية، بمن فيهم عميد البلدية وممثلو الجماعات القبلية في المنطقة، لمناقشة الوضع الراهن في ليبيا، مجددة تأكيد التزام بريطانيا بدعم ليبيا، للتغلب على المأزق السياسي.

- السفيرة البريطانية تستطلع موقف قادة نالوت بشأن الوضع الراهن في ليبيا

وأشارت هورندال، في بيان نشرته صفحة السفارة على «فيسبوك»، إلى التعاون مع السلطات المحلية في نالوت، لخلق مساحة للنقاش حول القضايا المحلية الرئيسية من الرعاية الصحية إلى الأمن، بالإضافة إلى المساعدة في تقوية مخزونات الحبوب الأثرية المعرضة لخطر تغير المناخ.

ووصفت السفيرة زيارتها بـ«الرائعة»، حيث قامت بجولة في المدينة القديمة، بما في ذلك زيارة متحف القلعة والديناصور، مشيرة إلى تعزيز المملكة المتحدة المشاركة مع الشركاء الليبيين، والنظر في مجالات التعاون بشأن قضايا تتراوح بين الأمن والمشاريع الثقافية والحكم المحلي.

السفيرة كارولين هورندال تزور مواقع أثرية في نالوت، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (السفارة البريطانية)
السفيرة كارولين هورندال تزور مواقع أثرية في نالوت، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (السفارة البريطانية)
لقاء السفيرة كارولين هورندال مع القيادات السياسية والاجتماعية في نالوت، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (السفارة البريطانية)
لقاء السفيرة كارولين هورندال مع القيادات السياسية والاجتماعية في نالوت، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (السفارة البريطانية)
لقاء السفيرة كارولين هورندال مع القيادات السياسية والاجتماعية في نالوت، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (السفارة البريطانية)
لقاء السفيرة كارولين هورندال مع القيادات السياسية والاجتماعية في نالوت، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (السفارة البريطانية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاؤل عمر.. امرأة سودانية «حامل» أبعدتها تونس وأنقذتها دورية ليبية

تفاؤل عمر.. امرأة سودانية «حامل» أبعدتها تونس وأنقذتها دورية ليبية
كاريكاتير خيري - لعبة الورق!

كاريكاتير خيري - لعبة الورق!
120 مليار دولار فاتورة الكوارث الطبيعية خلال 6 أشهر

120 مليار دولار فاتورة الكوارث الطبيعية خلال 6 أشهر
تحسن العلاقات السعودية الأميركية بالتزامن مع جهود للتطبيع مع إسرائيل

تحسن العلاقات السعودية الأميركية بالتزامن مع جهود للتطبيع مع إسرائيل
مئات السياح علقوا على قمة جبل في كندا إثر تعطل تلفريك

مئات السياح علقوا على قمة جبل في كندا إثر تعطل تلفريك
دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة

تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة
دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا

دبلوماسي ليبي سابق يكشف عن «مليارات القذافي» في حسابات بنكية بكندا
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون الانتخاب

شاهد في «هذا المساء»: باتيلي في الزاوية بعد خسارة المشري.. و«النواب» يحسم قانون ...
إردوغان: أثبتنا «علو كعبنا» في إحلال السلام بليبيا

إردوغان: أثبتنا «علو كعبنا» في إحلال السلام بليبيا
واشنطن لا تزال «تأمل» بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى «واقعية»

واشنطن لا تزال «تأمل» بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى «واقعية»
عبدالسلام غويلة يكشف صدور قانون عام الرياضة

عبدالسلام غويلة يكشف صدور قانون عام الرياضة
العرفي يطرح ملاحظاته حول انتخاب الرئيس في جولتين وترشح مزدوجي الجنسية

العرفي يطرح ملاحظاته حول انتخاب الرئيس في جولتين وترشح مزدوجي الجنسية
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة

عارضة الأزياء بيلا حديد تتحدث عن 15 عاما من المعاناة
خلال لقائهم القوي.. مندوبو أعوان القضاء: نرفض الزج بـ«الأعلى للقضاء» في الصراع السياسي

خلال لقائهم القوي.. مندوبو أعوان القضاء: نرفض الزج بـ«الأعلى للقضاء» في الصراع ...
بعد اعتقال امرأة سوداء بالخطأ.. تقنية التعرف على الوجوه تضع الشرطة الأميركية في مأزق

بعد اعتقال امرأة سوداء بالخطأ.. تقنية التعرف على الوجوه تضع الشرطة الأميركية في ...
14 فريقا في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

14 فريقا في نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عودة الكهرباء إلى مناطق ليبيا بعد انقطاع استمر 6 ساعات
عودة الكهرباء إلى مناطق ليبيا بعد انقطاع استمر 6 ساعات
عقيلة يخطر المنفي بقرار مجلس النواب بشأن ميناء الخمس التجاري
عقيلة يخطر المنفي بقرار مجلس النواب بشأن ميناء الخمس التجاري
بحضور المنفي والدبيبة.. انطلاق احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس
بحضور المنفي والدبيبة.. انطلاق احتفالات الذكرى 83 لتأسيس الجيش ...
الكوني: نظام المحافظات يحقق العدالة في توزيع موارد الدولة
الكوني: نظام المحافظات يحقق العدالة في توزيع موارد الدولة
الدبيبة: تناغم موقف ليبيا مع «إيكواس» والاتحاد الأفريقي تجاه النيجر
الدبيبة: تناغم موقف ليبيا مع «إيكواس» والاتحاد الأفريقي تجاه ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
الدبيبة يوجه ثلاثة رسائل خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي
الدبيبة يوجه ثلاثة رسائل خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش ......
الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي
الحداد: الجيش سيحمي خيارات الشعب.. ونلتزم بالمحافظة على ......
السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث والثقافة الأمازيغية
السفيرة البريطانية تؤكد العمل مع نالوت للحفاظ على التراث ......
الدبيبة: تناغم موقف ليبيا مع «إيكواس» والاتحاد الأفريقي تجاه النيجر
الدبيبة: تناغم موقف ليبيا مع «إيكواس» والاتحاد الأفريقي تجاه......
الكوني: نظام المحافظات يحقق العدالة في توزيع موارد الدولة
الكوني: نظام المحافظات يحقق العدالة في توزيع موارد الدولة...
المزيد