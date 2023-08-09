مركز الزاوية الطبي ينظم اليوم العلمي الأول لأمراض القلب

القاهرة - بوابة الوسط

نظم قسم الباطنة بمركز الزاوية الطبي، بالتعاون مع جمعية القلب الليبية، «اليوم العلمي الأول لأمراض القلب»، شارك فيها اختصاصيون واستشاريون وكوادر طبية مختلفة من العاملين بالمركز.

وتضمنت الفعالية أنشطة توعوية وتثقيفية، ومشاركات لاستشاريين واختصاصيين تناولت كيفية التطبيق العملي لأحدث التوصيات العلمية في مجال أمراض وعلاج القلب، والعمل على اختيار المناسب منها في ليبيا، وتطوير التعليم الطبي المستمر لأطباء القلب، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

مناقشة العلاجات الجديدة لأمراض القلب

واستهدفت الفعالية تقديم الجديد في علاج أمراض القلب والشرايين، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الاختصاصيين في هذا المجال.

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قدم المحاضرات كل من «استشاري أمراض القلب التداخلية والأستاذ في جامعة «ماكماستر» للطب بكندا الدكتور عبدالغني أبونوارة، واختصاصي طب القلب التداخلي والمعتمد لدى المجلس الأميركي الدكتور حمزة الرايس».