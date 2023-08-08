الجروشي يطلب تعديل المادة الخاصة باستقالة المرشح للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، إضافة فقرة إلى المادة 17 الخاصة بقوانين انتخاب الرئيس، للنص على عودة المرشح إلى منصبه حال عدم نجاحه في الانتخاب.

وقال الجروشي، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن عدم النص على عودة المرشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، إلى منصبه حال خسارته الانتخابات بمثابة «ظلم صارخ».

كما طلب إلغاء المادة 16 من قوانين الانتخابات التي تسمح للمرشح المقبول بتفويض وكيل له. وحض على الإبقاء على النظام المعمول به خلال الانتخابات التي كان من المقرر عقدها في العام 2021، بحيث يتقدم المرشح بنفسه لشرح برنامجه خلال عشر دقائق.

وتحدث الجروشي عن تبعات سلبية لـ«غياب الضمانات» الخاصة باحترام نتائج الانتخابات، فضلا عن الشبهات الخاصة بالأرقام الوطنية في ضوء شطب النائب العام 80 ألف رقم وطني مزور.