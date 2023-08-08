باتيلي ونورلاند يخاطبان المشري بعد مغادرته رئاسة مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خطابين من الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، والمبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بعد خسارته رئاسة المجلس لصالح منافسه محمد تكالة.

وعبر باتيلي في خطاب نشره المشري على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، عن تقديره لالتزام المشري «بقيم الديمقراطية» خلال انتخابات رئاسة المجلس، معتبرا أن «الموقف المثالي الذي تبناه ينبغي أن يكون في السياق الراهن لليبيا نموذجا يحتذى من قبل بقية القيادات السياسية».

وأثنى باتيلي في خطابه على تعاون المشري معه ومع البعثة الأممية، وقال: «منذ أن توليت منصبي قبل نحو عام من الآن، حظيت بفرصة الوقوف عن كثب على قيادتكم السياسية وتفانيكم في خدمة قضايا ليبيا. أثمن عاليا دعمكم المخلص في مختلف مراحل العملية السياسية».

نورلاند للمشري: لعبت دورا مهما في ليبيا لسنوات

وفي خطاب منفصل، عبر نورلاند عن تقدير الولايات المتحدة وامتنانه الشخصي لدور المشري المحوري «الذي لعبه في ليبيا لسنوات».

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تكالة رئيسا لمجلس الدولة بـ67 صوتا

أول لقاء بين باتيلي والمشري بعد خسارته رئاسة مجلس الدولة

وأضاف موجها حديثه إلى المشري: «لقد أظهرت عبر استحقاقاتنا المشتركة شخصية قيادية وأظهرت أنك مدافع عن رؤيتك لليبيا. أتمنى لك التوفيق في قادم مساعيك».

المشري يغادر رئاسة مجلس الدولة بعد 5 سنوات

أسفرت انتخابات رئاسة مجلس الدولة، الأحد الماضي، عن فوز محمد تكالة بحصوله على 67 صوتا، وبفارق خمسة أصوات في جولة الإعادة عن منافسه خالد المشري.

بذلك، غادر المشري المنصب بعد نحو خمس سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل العام 2018. وقد حضر التصويت 131 عضوا، وغاب عنه ستة أعضاء، وبلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة، بينما جرت عملية الفرز في وجود ممثلين عن كل مرشح.

انتخب تكالة نائبا بالمؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2012 عن ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ، قبل أن يتغير مسمى المؤتمر الوطني العام إلى المجلس الأعلى للدولة وفق «اتفاق الصخيرات» في العام 2015. وتولى تكالة رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في المجلس، وشارك في ملتقى الحوار الوطني في جنيف 2021.

لائحة مجلس الدولة

ويجرى انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة مرة كل عام، ويتكون من رئيس، ونائب أول يمثل الجنوب، ونائب ثان يمثل الشرق، بينما يكون الرئيس ومقرر المجلس من الغرب، وفق اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

ومنذ تأسيسه في ديسمبر 2015، ترأس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي دورتين متتاليتين، بعدهما فاز خالد المشري برئاسة المجلس خمس دورات متتالية.