ضبط متهمين بطعن اثنين من الوافدين بسلاح أبيض في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على شخصين بتهمة طعن اثنين من الوافدين بسلاح أبيض نوع «سكين» بعد ساعة من ورود بلاغ إلى غرفة السيطرة بالمديرية بشأن الواقعة، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت المديرية أن المتهمين ألقي القبض عليهما من قبل أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة إثر تلقي بلاغ عبر غرفة السيطرة بالمديرية بشأن دخول شخصين وافدين لإحدى المصحات بالمدينة مصابين بطعنات (سكين) أحدهما حالته حرجة.

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وأكدت المديرية إحضار المتهمين إلى مركز شرطة صبراتة فور القبض عليهما بناء على عمليات البحث والتحري بعد استيفاء المعلومات من بعض شهود الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإيداعهم الحجز.