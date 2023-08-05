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القبض على متهم دبر خطة غريبة للهروب من دين استلفه من أحد أقاربه في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 12:32 صباحا
القبض على متهم دبر خطة غريبة للهروب من دين استلفه من أحد أقاربه في صبراتة
مبنى مديرية أمن صبراتة. (أرشيفية: الإنترنت)
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في واقعة غريبة كشفت تفاصيلها مديرية أمن صبراتة، جرى القبض على متهم دبر خطة للهروب من دين مالي عليه إلى أحد أقاربه.

في البداية، حرر أهالي الشاب محضرًا جاء فيه أن «الشاب مفقود منذ أربعة أيام بدائرة مركز شرطة صبراتة»، وتداولت خبر الفقدان العديد من صفحات التواصل الاجتماعي كونه خرج من البيت ولم يعد،

إقامة في فندق بطرابلس وادعاءات وهمية بالتعذيب
وتمثل الجزء الثاني من خطة الهروب والاحتفاء في إقامة الشاب بأحد فنادق طرابلس ليومين، ومن ثم التوجه إلى مصلحة في مدينة الزاوية، زاعمًا أنه تمكن من الهرب من خاطفيه وجاء ليتلقى العلاج إثر تعرضه للتعذيب.

وقالت مديرية أمن صبراتة إن التعاون الامني بين الأجهزة الأمنيه بالمناطق ومديرية امن صبراته ساهم حل ملابسات الوقائع المجهولة، وأثبت وهمية محاضر إثبات حالات الفقدان او الخطف من قبل مجهولين.

- إصابة متهم بعيار ناري بعد محاولته الهروب في صبراتة
- ضبط متهم بالسرقة استخدم قنبلة يدوية للهروب
- هروب مروج من كمين أمني تاركا نصف كيلوغرام من مخدر الحشيش 

ألقي القبض على المتهم بواسطة وحدة التحري والقبض التابعة لمديرية أمن الزاوية، وذلك في مصحة بالمدينة، قبل أن يستلمه رجال أمن صبراتة ليتبين انه خطط ونفذ كل هذا كونه كآن مدينًا لأحد أقاربه بمبلغ مالي.

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