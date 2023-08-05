«المركزي»: بيان الإيراد والإنفاق لم يتضمن مرتبات يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصرف ليبيا المركزي إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف خلال الفترة منذ بداية يناير حتى نهاية يوليو الماضي بلغت 12.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى 2023/07/31 مبلغ 23.4 مليار دولار.

وأوضح المصرف أن بيان الإيراد والإنفاق الصادر اليوم السبت، لم يتضمن مرتبات شهر يوليو التي نُفّذت في الثاني من أغسطس الجاري.

وجاء في البيان تسجيل إيرادات عامة بقيمة 62.8 مليار دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بينما بلغ الإنفاق العام 47 مليار دينار.

بنود صرف الحوالات في استخدامات النقد الأجنبي

كما لفت المصرف إلى أن بند «حوالات لصالح جهات أخرى» الوارد في جدول استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 456 مليون دولار يُمثل مصروفات لصالح جهات عامة وهي: «جهاز خدمات الإسعاف الطائر - الجهاز التنفيذي للطيران الخاص - أجهزة رقابية - مركز طب الميدان ـ المركز الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة - مساهمات وزارة الخارجي».

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أوجه صرف 81 مليون دولار من النقد الأجنبي

كما بين المصرف أن بند «اعتمادات لصالح جهات أخرى» بقيمة 81 مليون دولار الوارد في جدول استخدامات النقد الأجنبي يشمل كلًا من: «وزارة الصحة - وزارة المواصلات - جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات - جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية - الجهاز التنفيذي للطيران الخاص - الإدارة العامة للجوازات والجنسية ـ مصلحة الطيران المدني - وزارة الداخلية - مشروع النهر الصناعي – جهاز الإسعاف الطائر».

ونوه البيان كذلك بخصم فاتورة المحروقات من مبيعات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة منذ نوفمبر 2021.