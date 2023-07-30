عقيلة يطّلع على مقترح «ميزانية 2024» وخطوات توحيد المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على الميزانية العامة للدولة للعام 2024، المقترحة من الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد، وكذلك الخطوات المتخذة بشأن المصرف المركزي.

واستقبل عقيلة بمقر إقامته في القبة، اليوم الأحد، كلًا من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وكذلك نائب محافظ المصرف المركزي مرعي مفتاح البرعصي.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» إن حماد أطلع رئيس مجلس النواب على مقترح الميزانية العامة للدولة للعام 2024 وطرق تمويلها، بالإضافة إلى دور الحكومة عبر وزارتها في تقديم الخدمات للمواطنين ودعم استكمال عدد من المشاريع المهمة والحيوية.

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