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عقيلة يطّلع على مقترح «ميزانية 2024» وخطوات توحيد المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 06:48 مساء
عقيلة يطّلع على مقترح «ميزانية 2024» وخطوات توحيد المصرف المركزي
لقاء عقيلة مع حماد والبرعصي في القبة، الأحد 30 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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اطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على الميزانية العامة للدولة للعام 2024، المقترحة من الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد، وكذلك الخطوات المتخذة بشأن المصرف المركزي.

واستقبل عقيلة بمقر إقامته في القبة، اليوم الأحد، كلًا من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وكذلك نائب محافظ المصرف المركزي مرعي مفتاح البرعصي.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» إن حماد أطلع رئيس مجلس النواب على مقترح الميزانية العامة للدولة للعام 2024 وطرق تمويلها، بالإضافة إلى دور الحكومة عبر وزارتها في تقديم الخدمات للمواطنين ودعم استكمال عدد من المشاريع المهمة والحيوية.

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توحيد المصرف المركزي
وأضافت أن نائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي قدم من جانبه لرئيس مجلس النواب إحاطة شاملة حول الخطوات الخاصة المتخذة بسياسة توحيد المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي وعمل إدارتي المصرف على تذليل الصعاب أمام تقديم الخدمات لكل المواطنين من فتح للمقاصة وتوفير السيولة النقدية للمواطنين وتسهيل تقديم الخدمات في كافة فروع المصارف العاملة في البلاد.

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