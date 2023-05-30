عقيلة وحماد يبحثان مع وفد من الزنتان احتياجات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، رفقة رئيس المجلس عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع أعيان وحكماء مشايخ مدينة الزنتان، وذلك بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب، ونائبا رئيس الحكومة المكلفة من المجلس علي القطراني، وخالد الأسطى، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل.

حماد يعول على الزنتان في المصالحة

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع عقيلة وحماد مع وفد الزنتان خُصِّص لبحث عدد من المشاكل والأزمات التي تعانيها المدينة.

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وأشاد حماد في كلمته خلال اللقاء، بالدور التاريخي لمدينة الزنتان، مؤكدًا أن حكومته «تعول على المدينة، لجمع شتات الوطن وتوجيه المواطنين نحو المصالحة الشاملة، لما لها من أثر كبير في تحقيق الاستقرار».

مطالب الزنتان

ووعد حماد الحضور بأن «مطالب مدينة الزنتان ستكون ضمن أولويات الحكومة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح».

بدوره، جدد عقيلة التأكيد على ثقته في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مرحبًا بوفد الزنتان، ومشيدًا بالمواقف التاريخية للمدينة، منوهًا بأن كافة المطالب الخدمية للمدينة ستكون مجابة، وستنفذ وفقًا للتشريعات النافذة.

أحد أعيان الزنتان المشاركين في لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

أحد أعيان الزنتان المشاركين في لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)