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عقيلة يعلن عن قرب تحقيق التوافق بين لجنة «6+6» على القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 09:52 مساء
عقيلة يعلن عن قرب تحقيق التوافق بين لجنة «6+6» على القوانين الانتخابية
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن «قرب تحقيق التوافق» بين اللجنة المشتركة المكلفة من المجلس ومجلس الدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» على القوانين الانتخابية، مجددا التأكيد على سعي المجلس لإجراء الانتخابات «في ظل حكومة واحدة».

جاء ذلك خلال لقائه رفقة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، مع أعيان وحكماء ومشايخ مدينة الزنتان، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، لبحث عدد من المشاكل والأزمات التي تعاني منها مدينة الزنتان، بحسب تصريح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

عقيلة يتمسك بوحدة ليبيا ويرفض الفتنة
وأشاد عقيلة خلال اللقاء بالمواقف التاريخية لمدينة الزنتان، مؤكدا أن مجلس النواب يعمل مع الحكومة المكلفة من قبل المجلس على تقديم الخدمات «لليبيا كافة ولمدينة الزنتان بصفة خاصة».

- عقيلة وحماد يبحثان مع وفد من الزنتان احتياجات البلدية

كما جدد عقيلة التأكيد على أنه «لا مساومة على وحدة ليبيا وصون ترابها ولا مساومة على لم شمل الليبيين وأن الفتنة والفرقة بين الليبيين أمر مرفوض»، موضحاً «أن مجلس النواب قد قام بما هو مطلوب منه في الجانب التشريعي والسياسي».

وأشار عقيلة «إلى قرب تحقيق التوافق بين اللجنة المكلفة (6+6) للإتفاق على القوانين الانتخابية»، لافتة إلى «أن المجلس يسعى إلى إجراء الانتخابات في ظل حكومة ليبية واحدة تشرف على الانتخابات».

وفد الزنتان يؤكد ثقته في مجلس النواب ويثمن جهود عقيلة
من جانبهم اكد أعيان ومشايخ وحكماء مدينة الزنتان الحاضرين للقاء، «على ثقتهم الكاملة في مجلس النواب ورئاسته، والحكومة الليبية ورئاستها، مثمنين جهود رئيس مجلس النواب» وفق بليحق.

حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب محمد الفيرس، وعلي المجذوب، وهناء بوذيب، ونعيمة دلف، ونائبي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، وخالد الأسطى، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل.

لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
عقيلة يعلن عن قرب تحقيق التوافق بين لجنة «6+6» على القوانين الانتخابية
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء عقيلة وحماد مع وفد بلدية الزنتان في مدينة بنغازي، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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